أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح للدوري السعودي

قدمت مذيعة “صدى البلد”رنا عبدالرحمن تغطية عن تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن استقرار ليفربول على رحيل نجمه الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأكدت شبكة "HTIC" العالمية أن المدير التنفيذي لنادي ليفربول، مايكل إدواردز منفتح على بيعه خلال الصيف المقبل، لرغبته في رحيل عدد من اللاعبين الكبار سنًا، وأنه يريد التعاقد مع صفقات صغيرة في السن، وأن يقوم ببناء فريق جديد خاصًة أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز سيرحل بنهاية الموسم.



وقالت ايضا إن الوجهة الأكثر ترجيحًا لصلاح هي نادي الاتحاد السعودي، والذي قام ببعض أكبر التعاقدات داخل دوري المحترفين في الأشهر الـ 12 الماضية، بما في ذلك كريم بنزيما كما كشفت شركة HITC انه من المقرر أن يصبح صلاح اللاعب الأعلى أجرًا فى العالم ، حيث من المتوقع أن يتجاوز راتب كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودى الذى يحصل على 3 ملايين إسترلينى أسبوعيًا.

100 مليون جنيه استرليني سعر بيع محمد صلاح من ليفربول بول .. فهل بالفعل سيتنقل اللاعب المصري محمد صلاح من النادي الفترة القادمة وما ايضا اهم الانديه التي قد ترغب في ضمه ؟.. التفاصيل كاملة نعرضها لحضراتكم من خلال تغطينا



وسابقا كان بالفعل قدم نادي اتحاد جدة عرض لضم محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن إدارة الريدز رفضت التفريط في خدمات محمد صلاح واستمر في الانفيلد وسط مطالبات من المدرب يورجن كلوب بالحفاظ عليه وعدم رحيله.

وصرح في ذلك الوقت موقع "Football Insider" وقال إن إدارة ليفربول ستضع 100 مليون جنيه استرليني كسعر لبيع محمد صلاح لكافة الأندية الراغبة في ضم اللاعب وبالحقيقة انه بالرغم من أن ليفربول قلل من مطالبه المالية، إلا أن رحيل صلاح سيكون مشروطًا برفضه تجديد عقده مع النادي في المستقبل.



ونذكر حضراتكم بانه سينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2025، ومن المتوقع ايضا أن يكون الموسم المقبل هو الأخير له مع النادي ومع رحيل يورجن كلوب المدير الفني عن الفريق، تتزايد التكهنات حول مستقبل صلاح مع الريدز.

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