الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

قدمت مذيعة “صدى البلد”رنا عبدالرحمن تغطية عن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن التساؤلات التي وردت إليه عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك حول حكم صلاة الرجال إلى جوار النساء في صلاة العيد وبالفعل قال ان خروج المسلمين رجالًا ونساء وأطفالًا لصلاة العيد أمر مستحب؛ ليكبروا الله ويشهدوا الخير.



وأشار إلى أنه ينبغي الفصل بين الرجال والنساء إذا أقيمت الصلاة، فيصطف الرجال في الصفوف الأولى ثم الصبيان ثم النساء؛ ولا تقف المرأة عن يمين الرجل ولا عن شماله؛ وفي هذا التنظيم والترتيب تعظيم لشعائر الله، وحفاظ على مقصود العبادة، ومنع لما قد يخدش الحياء، أو يدعو لإثم، أو يتنافى مع الذوق العام.



وأكد أنه بالفعل رغَّب سيدنا محمد ﷺ في تخصيص باب من أبواب مسجده لخروج النساء تأكيدًا على هذه المعاني، وبذلك لا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما، فإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة باطلة عند الأحناف، ومكروهة عند جمهور الفقهاء.

واخيرا قال إنه للخروج هذا الخلاف، وحرصًا على صحة الصلاة بالإجماع، ومراعاة للآداب العامة التي دلَّت عليها الشريعة، وحثَّت عليها الفطرة، ووافقها العرف؛ يجب الالتزام بتعاليم الشرع بترتيب الصفوف، ووقوف كلٍّ في مكانه المحدد له .

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: