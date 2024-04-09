«فقدانه قصم ضهري».. أبو الليف يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه|فيديو

حكى المطرب نادر أبوالليف، كواليس اللحظات الأخيرة لوفاة شقيقة بهجت أنور، لافتا إلى أنه كان يعاني من الرئة وكان يجلس معي قبل وافته بأيام قليلة.

وتابع نادر أبو الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "قالي عايز أقعد عندك شوية أفك عن نفسي ولما تعب نقلته للمستشفى ولفظ أنفاسه الأخير وفراقه تعبني جدا لأن فقدان الأخ صعب قصم ضهري.

و كشف المطرب نادر أبو الليف، تفاصيل أزمته مع الفنان مجدي صبحي، قائلا: كان ليا فلوس عنده بسبب عقد وحوش بديعة والحمد لله أخدت حقي".



