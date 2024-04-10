رفقة البغبغان.. كارمن سليمان تثير الجدل بصورها| شاهد

شاركت الفنانة كارمن سليمان، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت كارمن سليمان، مرتدية تي شيرت بسيط باللون الأبيض مع جاكيت كاجوال باللون الأحمر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارمن سليمان، في المكياج على الألوان البيضاء للعيون، كما اختارت أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت كارمن سليمان، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور كارمن سليمان