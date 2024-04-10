كاجوال لافت.. آيتن عامر تستعرض جمالها | شاهد

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة انيقة.

وتألقت آيتن عامر ، مرتدية قميصا باللون الابيض ذا تصميم جذاب يكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت آيتن عامر، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت آيتن عامر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور آيتن عامر