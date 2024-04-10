طفل يحتضن نعش والده ووالدته وأخته أول يوم العيد قبل تشييعهم

في مشهد مبكي أول أيام العيد، احتضن طفل نعش والده ووالدته واخته قبل تشييعهما إلي مثواهم الأخير من مسجد الشيخ شمردل أبو علي بالفشن بعد أن لقوا مصرعهم غرقا.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، إخطارًا من غرفة علميات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن، ما أدى لوفاة 5 أشخاص غرقًا، ووجه مدير الأمن بالإنتقال لموقع البلاغ.

وبالإنتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن الحادث وقع أمام قرية الحيبة، شرق النيل، نتيجة سقوط السيارة الميكروباص من المعدية، ونتج عن ذلك غرق 5 أشخاص، هم: إعتدال عمر عبيد 55 سنة، وعائشة حسن هاشم 25 سنة، وحبيبة هاشم محمود 10 سنوات، ويوسف حسن هاشم 9 سنوات، وحسين محمود نور 5 سنوات .

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثامين 4 أشخاص من الضحايا الخمسة، وهم: إعتدال عمر عبيد 55 سنة، ويوسف حسن هاشم 9 سنوات، وحسين محمود نور 5 سنوات، ونقلتهم إلى مستشفى الفشن المركزي، وتم إيداعهم بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف الشرطة النيابة العامة.

وجارٍ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة تمهيدًا لإستصدار تصاريح الدفن اللازمة.