المغرب يعلن إحباط عملية هجرة غير شرعية

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أحبطت الأجهزة الأمنية المغربية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الذي يصادف أول أيام عيد الفطر، محاولة للهجرة غير الشرعية إلى مدينة سبتة المحتلة.

وذكرت المصادر ذاتها ان العملية قامت بها مجموعة مكونة من 200 مهاجر غير نظامي ينحدرون من دول جنوب الصحراء، نفذوا هجوما على السياج المحيط بالمدينة السليبة محاولين اختراقه.

وأسفرت هذه العملية، وفق المصادر ذاتها، عن توقيف المعنيين، مشيرة إلى إطلاق عمليات تمشيط واسعة داخل النسيج الغابوي المجاور لمدينة الفنيدق وجماعة بليونش لتعقب الفارين، وكذا تحييد أي تواجد محتمل لهم.