شباب ورياضة الإسكندرية: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير فعاليات الاحتفال بالعيد

أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، رفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها برئاسة وكيل الوزارة ومديري الإدارات الفرعية والمركز الإعلامي بالمديرية، وذلك لمتابعة سير فاعليات الاحتفال أثناء أيام العيد بكافة مراكز الشباب.

وشددت على استقبال أي شكاوى أو ظروف طارئة وسرعة التعامل معها بشكل فورى، مشيرًا إلى أن المراكز الإعلامية بالمديريات بتغطية ونقل الاحتفالات ومتابعة الفاعليات بصورة مباشرة ولحظية من خلال المنسقين الإعلاميين المتواجدين بكافة مراكز الشباب ،حتى تصل الصورة كاملة لما يتم تقديمه بمراكز الشباب للجمهور من برامج و أنشطة و فاعليات خلال أيام العيد بمبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب.

وقد استقبلت صباح اليوم الهيئات الشبابية والرياضية بالإسكندرية أكثر من 245 ألف مصل لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك ، حيث أقيمت الصلاة بملاعب مراكز الشباب وساحات مراكز الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وبدأ توافد المصلين على ساحات الصلاة المعدة بمراكز الشباب منذ ساعات الصباح الأولي، حيث تم تجهيز عدد ٢٠ ساحة وملعب داخل الهيئات الشبابية والرياضية من قبل العاملين بمراكز الشباب والمتطوعين من فرق أندية التطوع والكشافة والجوالة والكيانات الشبابية، وبعد أداء صلاة العيد وزعت الهدايا والحلوى على الأطفال ابتهاجا بقدوم العيد.