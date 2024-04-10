شاهد احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك في حديقة الأزهر

شهدت حديقة الأزهر بمحافظة القاهرة إقبالًا كثيفًا من المواطنين في الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك.

ورصدت عدسة صدي البلد توافد المواطنين على حديقة الازهر في أجواء من البهجة والسعادة و تجمع الاهل و الاصدقاء.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة، قد رصدت هدوء الحالة الأمنية في أول أيام احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك وقلة الإقبال علي المتنزهات والحدائق.

وتبين من متابعة الخدمات الأمنية التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث أنه لم يتم رصد أي حالات تحرش أو حوادث من نوع التدافع أو المشاجرات بين رواد الحدائق والمتنزهات، كما سجلت المتابعة الأمنية المسئولة عن خدمة حديقة الاورمان توسط الإقبال وعدد الزائرين لعدم مرور ساعات طويلة من أول ايام العيد وتستقبل الحديقة الزوار على مدار اليوم ومن المتوقع زيادة اعدادهم بعد قليل.

زانتشرت القوات الأمنية بميدان النهضة لتأمين احتفالات المواطنين وزيارتهم لحديقة الأورمان بعد اغلاق حديقة الحيوان لتطويرها.