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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق نار جماعي في احتفالات عيد الفطر بـ فيلادلفيا

صدى البلد

تحول الاحتفال بمناسبة نهاية شهر رمضان إلى مأساة عندما دوى إطلاق نار في حفل عيد الفطر غرب فيلادلفيا، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص. وقع الحادث اليوم الأربعاء بالقرب من المبنى رقم 4700 في شارع ويالوسينج، وفقًا لمصادر نقلتها شبكة فوكس نيوز.

لا تزال التفاصيل المحيطة بإطلاق النار محدودة، لكن ستيف كيلي من قناة Fox 29 أفاد بأنه تم إجراء اعتقالات متعددة، وعثرت السلطات على العديد من الأسلحة النارية في مكان الحادث. ونتيجة لذلك، انتشرت قوات الشرطة بكثافة في المنطقة لضمان السلامة العامة.

ووصف شهود عيان، الذين شاركوا حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، المشهد الفوضوي، حيث طلبت الشرطة بشكل عاجل سيارات إسعاف إضافية وتقارير عن إصابة أحد المشاة بمركبة. أفادت أكشن نيوز بأن العديد من الأفراد تم إطلاق النار عليهم بالقرب من شارع 48 وجيرارد، وأن أربعة من المشتبه بهم رهن الاحتجاز حاليًا. ويبدو أن حشداً كبيراً كان يتجمع في المنطقة عندما وقع الحادث.

ولم تقدم السلطات بعد معلومات بشأن الظروف المحيطة بإطلاق النار، ولا تزال التعليقات الرسمية على الحادثة معلقة. ولم يكن لدى مدرسة بلانكنبورج الابتدائية القريبة، الواقعة في 4600 شارع جيرارد، أي دروس مقررة يوم الأربعاء. يقع مسجد فيلادلفيا، وهو مسجد محلي، على مقربة من مكان إطلاق النار في 4700 شارع ويالوسينج.

ووصفت NBC News الحادث بأنه حادث إطلاق نار، ولكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الوقت. ومع استمرار التحقيق، ينتظر الجميع البيانات الرسمية من سلطات إنفاذ القانون لتسليط الضوء على هذا الحادث المأساوي.

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