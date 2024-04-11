عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

txt

ملابس لافتة.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بظهورها | شاهد

txt

فستان لافت.. ليلى علوي تصدم متابعيها برشاقتها| شاهد

وتألقت ياسمين عبد العزيز، مرتدية فستان بتصميم لافت باللون الذهبي والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين عبد العزيز، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم فيديو ياسمين عبد العزيز 

https://www.instagram.com/reel/C5l-qG_gG5b/?igsh=MnVvZmI5YWRwd3l2

ياسمين ياسمين عبد العزيز فيديو ياسمين عبد العزيز اطلالات ياسمين عبد العزيز اخبار ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

بعد العيد .. انخفاض جديد في أسعار السلع| تعرف على التفاصيل

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

السعودية .. محاولة انتـ حار داخل الحرم المكي | فيديو

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

شبورة ورياح .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثاني أيام العيد.. وتحذر من هذا الأمر

موضوعات متعلقة

تاتو وجريء.. هيدي كرم تثير الجدل على البحر

فستان جريء.. ميرهان حسين تستعرض رشاقتها على البحر

بيجامة ولا بدلة.. عبير صبري تثير ضجة بظهورها الجريء

لوك جديد.. مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فستان لافت.. ليلى علوي تصدم متابعيها برشاقتها| شاهد

كاجوال لافت.. آيتن عامر تستعرض جمالها | شاهد

رفقة البغبغان.. كارمن سليمان تثير الجدل بصورها| شاهد

طريقة تحضير البيتيفور بوصفة سريعة

ترشيحاتنا

أوكرانيا: الجيش الروسي دمر محطتين لأكبر شركة طاقة

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

دعاء ثاني يوم العيد.. يشرح صدرك ويريح بالك

للآباء| معاش شهري لهؤلاء الأطفال.. اعرف كيفية صرفه

في ثاني أيام العيد.. انخفاض في أسواق الذهب |ومفاجأة في سعر عيار 21

المستشارة هايدي الفضالي لـ«صدى البلد»: هذا رأيي في حبس فتيات تيك توك.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على بداية ظهور كعك العيد من الفراعنة إلى العصر الفاطمي|خبير أثري يسرد

ملابس غريبة.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

في اليوم العالمي لمرض باركنسون.. كل ما تريد معرفته

تسريب بيانات العملاء| هاكر كلمة السر.. وشركة ملابس في ورطة

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ