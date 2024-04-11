ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها فيديو جديد من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ياسمين عبد العزيز، مرتدية فستان بتصميم لافت باللون الذهبي والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين عبد العزيز، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو ياسمين عبد العزيز

https://www.instagram.com/reel/C5l-qG_gG5b/?igsh=MnVvZmI5YWRwd3l2