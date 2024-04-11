قرار مفاجئ من الكاف يضع الزمالك في بطولة جديدة العام المقبل

يبدو أن نادي الزمالك يقترب بخطى ثابتة من الانضمام إلى بطولة أفريقية جديدة في العام المقبل، وذلك بفضل تصنيفه الذي جعله يتفوق على بيراميدز خلال مسارهما في بطولات أفريقيا هذا الموسم.

سيضم الدوري الأفريقي في الموسم المقبل 24 ناديًا رسميًا، وهو ما أعلنه باتريس موتسيبي في عدة مناسبات، حيث ستكون الأولوية للأندية ذات التصنيف الأعلى للمشاركة في البطولة.

قبل بداية الموسم الحالي لبطولات أفريقيا، كان بيراميدز متفوقًا على الزمالك في التصنيف.

ومع توديع الزمالك المبكر لبطولة الأبطال وتقدمه في بطولة الكونفدرالية، أصبح الآن يتفوق على بيراميدز ويقترب رسميًا من المشاركة في الدوري الأفريقي الموسم المقبل بجانب النادي الأهلي.

هيرسي سعيد، رئيس رابطة الأندية الأفريقية، أكد سابقًا أن المشاركة في بطولة الدوري الأفريقي الموسم المقبل ستكون وفقًا للتصنيف فقط، ما يعني أن الأندية ذات التصنيف الأعلى ستحظى بالفرصة للمشاركة في البطولة.