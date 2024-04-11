تعرف على تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة مودرن فيوتشر بالدوري

أعلن الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق مودرن فيوتشر والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الخميس على استاد الجيش ببرج العرب.



وضمت التشكيلة الأساسية للنادى المصري كلا من محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، حسين السيد ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، محمود حمادة ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، غيلاس جناوي ، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي .

فيما ضمت قائمة بدلاء المصري محمد شحاته ، عمرو موسى ، محمد طارق ، حسن علي ، اسلام عطية ، سمير فكري ، محمد دبش ، حسين فيصل ، أمادو با.