كينيا تدخل على خط الأزمة بين إثيوبيا والصومال

قال مسؤول كيني كبير لرويترز إن كينيا قدمت اقتراحا لنزع فتيل التوترات بين إثيوبيا والصومال بشأن اتفاق إثيوبي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية في الصومال من شأنه أن يتيح لها الوصول إلى الموانئ وتمكينها من إنشاء قاعدة بحرية.

وقال كورير سينغوي، رئيس وزارة الخارجية الكينية، إن الاقتراح يتضمن التفاوض على معاهدة إقليمية للموارد البحرية ستحكم كيفية وصول دول المنطقة إلى الموانئ بشروط تجارية.



وكان كورير يتحدث بعد أن عقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اجتماعا مع نظيره الكيني ويليام روتو في العاصمة الكينية نيروبي.



وأضاف: "نواصل التواصل مع جميع الأطراف بهدف ضمان أن تبقى المنطقة مستقرة في نهاية المطاف".