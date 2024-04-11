نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان، وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.



دعاء عيد الفطر المبارك 2024.. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا



حكم الجمع بين نية قضاء رمضان والستة أيام من شوال.. الإفتاء تجيب



أدعية شهر شوال.. إليك الأعمال المستحبة

عيد فطر مبارك .. أرقى 110 رسائل تهنئة بالعيد للأصدقاء والأهل والأحبةج

حكم صيام الست البيض قبل القضاء.. هل اختلف العلماء؟



أيهما أولى صيام الستة من شوال أم أيام رمضان الفائتة؟.. الإفتاء تجيب