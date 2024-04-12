في الجيم .. ظهور مثير لـ كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا |شاهد

شارك كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي متابعيه بصور جديدة له على عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في صالة الجيم.

وظهر كريستيانو بإطلالة مثيرة رفقة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، ترتدي شورت، وبدى كت مكشوف البطن أبرز مفاتنها ورشاقتها، ورفعت شعرها الأسود للخلف بطريقة ناعمة.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.