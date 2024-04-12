إيرادات السينما.. شقو يحافظ على الصدارة وفاصل من اللحظات اللذيذة يلاحقه

بلغت إيرادات السينما أمس الخميس، في موسم عيد الفطر المبارك، 19 مليون و101 ألف و697 جنيه، من إجمالي ما حققته 5 أفلام في شباك التذاكر، من 3 أفلام جدد في هذا الموسم.

وانطلق موسم عيد الفطر السينمائى بعرض 3 أفلام فى وقفة العيد حيث تنافس على إيرادات السينما كلا من "شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة"، ومعهم فيلمان أخران يستكملان السباق قبل بدء الموسم.

فيلم شقو

وجاء فى المركز الأول فيلم شقو والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 9 مليون و806 ألف و250 جنيه.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن اكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

أما فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة جاء فى المركز الثانى حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 6 مليون و600 ألف و48 جنيه.

وعلق هشام ماجد على الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى".

وقال هشام ماجد فى برنامج et بالعربى : بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم.

فيلم عالماشى

وحقق فيلم عالماشى إيرادات بلغت قيمتها 2 مليون و134 ألف و874 جنيه.

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تاليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

فيلم أسود ملون

بينما حقق فيلم أسود ملون ، والذي حقق 438 ألف و744 جنيه.

“أسود ملون” فيلم رومانسي لايت كوميدي، ومن إنتاج شركة كينوز فيلم للمنتج أحمد سمير، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

فيلم الحريفة

وجاء في المركز الأخير، فيلم الحريفة بإيراد يومي بلغ 121 ألف و781 جنيه.

الفيلم بطولة نور النبوى وميدو وكزبرة وأحمد غزى ونور إيهاب ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد.

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.