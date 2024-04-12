دول كبرى تسعى لمنع ضربة طهران المتوقعة لـ إسرائيل



تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم إسرائيل في حالة وقوع هجوم انتقامي إيراني، وفق ما ذكرت صحيفة إيران انترناشيونال.

وتشير تقارير من مصادر أمريكية وإسرائيلية إلى عملية "كبيرة" ضد إسرائيل لأول مرة يوم الأربعاء، ودفعت زعماء المنطقة والعالم إلى الدعوة إلى ضبط النفس ووقف التصعيد.

وتدخل مسؤولون من روسيا وألمانيا (وحتى أستراليا) بطرق مختلفة لثني القادة الإيرانيين عن الرد على إسرائيل رداً على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل، والذي أسفر عن مقتل سبعة ضباط عسكريين، من بينهم اثنان من كبار قادة الحرس الثوري.

لكن إيران تواصل التهديد بشن هجوم انتقامي، وإن كان بطريقة أقل إثارة نسبياً كما كان معتقداً في الأصل.

نقلت رويترز عن مصدر مطلع على الاستخبارات الأمريكية أن إيران "كانت واضحة للغاية" في أن ردها على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق سيكون "منضبطا" و"غير تصعيدي" ومن خلال "وكلاء إقليميين" - بدلا من إطلاق الصواريخ مباشرة من إيران.

ذكرت ذلك أيضًا صحيفة بوليتيكو، التي أشارت إلى أن إيران ربما توجه ضربتها ضد إسرائيل لإرسال رسالة ولكن ليس لإجبار واشنطن على الرد.

وإذا كان هذا صحيحاً، فإن التغيير الطفيف في موقف طهران قد يكون نتيجة لتحذيرات الولايات المتحدة علناً ومن خلال وسطاء إقليميين.

ويدرك المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وكبار قادته العسكريين في الحرس الثوري الإيراني أن الحرب واسعة النطاق مع إسرائيل يمكن أن تشمل الولايات المتحدة وتكون لها عواقب وخيمة قد تفوق بكثير أي مكاسب لايران في العالم وتأتي من الوقوف في وجه إسرائيل.

ونقل عن مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه أن الولايات المتحدة “لا تستبعد شن ضربات انتقامية مشتركة [ضد إيران] مع إسرائيل إذا تعرضت لهجوم من قبل إيران أو وكلائها”.

وبينما حذرت إدارة بايدن إيران من أنها قد تضطر إلى مواجهة ليس فقط الجيش الإسرائيلي، بل القوة العسكرية الأمريكية، وهي تحاول جاهدة وقف حرب إقليمية شاملة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر في مؤتمر صحفي يوم الخميس: “نحن نواصل العمل لمنع تصعيد الصراع في الشرق الأوسط”. وأضاف: "التصعيد ليس في مصلحة أحد وعلى الدول حث إيران على عدم التصعيد".