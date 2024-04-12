أحمد حسن يعلن مفاجأة لجماهير الأهلي عن إمام عاشور

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تعافي إمام عاشور من الإصابة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أحمد حسن:"امام عاشور واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الكتف اليوم على هامش مران الفريق الصباحي".

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب زد، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذيجمع بين الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 21 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، فيما يتوقفرصيد زد عند النقطة 24 في المركز الخامس بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولةالعاشرة لمسابقة الدوري العام.