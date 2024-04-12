30 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ان الآلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى- الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بالرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة وغير المسبوقة المفروضة على المدينة ومحيطها.

وأشارت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ببيان لها ، إن 30 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

فيما منعت قوات الاحتلال آلاف المصلين القادمين من الضفة الغربية من الدخول لأداء صلاة الجمعة.

كما فرضت قوات الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى المسجد، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومنعت عددا منهم من الدخول.