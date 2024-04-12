لا يمكننا المخاطرة بالتصعيد .. إيطاليا تدعو إيران إلى التصرف باعتدال

تحدث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ودعا طهران إلى "التصرف بشكل معتدل"، على خلفية الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

ونقلت وكالة "رويتر" الأمريكية عن تاياني، قوله لوزير الخارجية الإيراني: "لا يمكننا المخاطرة بالتصعيد في فترة من عدم الاستقرار الشديد، يجب على جميع الأطراف إظهار المسؤولية".

وقالت القناة السابعة العبرية، اليوم الجمعة، إن وزارة الخارجية البريطانية، أصدرت تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى إسرائيل.



كما وجهت وزارة الخارجية الفرنسية نصحا بعدم توجه مواطنيها لهذه المناطق وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ونصحت فرنسا رعاياها بعدم السفر إلى ‎إيران و كيان الاحتلال والأراضي الفلسطينية ولبنان.



كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن عودة أقارب دبلوماسييها الموجودين في إيران .