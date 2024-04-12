إيران تبعث برسالة قاسية للولايات المتحدة : لا تعبثوا معنا

صرحت الولايات المتحدة بأنها ستساعد إسرائيل على اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية ، إذا قررت طهران الانتقام لاغتيال إسرائيل القيادي الكبير في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد رضا زاهدي في دمشق.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية، فإن على مدار الأسبوع، نقلت إيران رسائل إلى الولايات المتحدة، عبر دول عربية، مفادها أنه : إذا تدخلتم في الصراع بيننا وبين إسرائيل، فستكون هناك عواقب وستتعرض القوات الأمريكية في المنطقة للهجوم".

وبحسب مصادر أمريكية، فإنها ليس من الواضح ما إذا كانت النية اعتراض الصواريخ الإيرانية على إسرائيل من قبل الولايات المتحدة، أو فقط في حالة قيام الأمريكيين بمهاجمة إيران، في حين تشير التقديرات إلى أن هذا هو الخيار الثاني فقط.

ووفقاً لمسؤول أميركي رفيع المستوى، كانت الرسالة الإيرانية: "سوف نهاجم القوات التي تهاجمنا. لا تعبثوا معنا ولن نعبث معكم".

وبحسب موقع "والا" العبري فقد طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل الحصول على تحديث مبكر بشأن أي عمل عسكري في سياق إيران وإجراء مشاورات معها.

وزعمت وسائل الإعلام العبرية أن في الولايات المتحدة، هناك خوف كبير من أن يؤدي رد الفعل الإسرائيلي المفرط في القسوة ضد إيران إلى تصعيد إقليمي وهجوم على القواعد الأمريكية في المنطقة.