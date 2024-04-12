غادروا فورا.. ألمانيا توجه نداء عاجلا لرعايها المقيمين في إيران

أصدرت ألمانيا تحذيرا من السفر إلى إيران، ودعت مواطنيها المقيمين في البلاد، إلى مغادرتها في أسرع وقت ممكن، وذلك على خلفية التوترات الأمنية مع إسرائيل.

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية، إلى أن "هناك مخاوف من أن تتأثر طرق الخروج من إيران؛ بسبب الوضع الأمني".

وحذرت مواطنيها من "التصعيد المفاجئ بين إسرائيل وإيران".

وأضافت وزارة الخارجية: "المواطنون الألمان معرضون لخطر حقيقي للاعتقال والاستجواب بشكل تعسفي وحتى التعرض لأحكام سجن طويلة، والمواطنون ذوو الجنسية المزدوجة، الإيرانية والألمانية، معرضون لخطر أكبر".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه أنهى استعداداته لاحتمال الرد الإيراني على اغتيال القيادي الكبير في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي في دمشق.

ووفقا للقناة الـ12 العبرية، فأنه في إطار الاستعدادات للهجوم على إسرائيل؛ يتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات لمحاولة اكتشاف عمليات الإطلاق الإيرانية واعتراضها، بما في ذلك دوريات للطائرات المقاتلة في الجو، ونظام الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى، بالإضافة إلى جمع المعلومات الاستخبارية.

ووجهت الولايات المتحدة رسائل قوية إلى طهران، وحذرت من هجماتها المحتملة على إسرائيل، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة إلى إيران: "لا تهاجموا، نحن ملزمون بحماية إسرائيل، ولن تنجحوا".