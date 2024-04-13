لو عروسة فى العيد.. تعرفي على إتيكيت استقبال الضيوف بـ المنزل

عندما تكوني عروسة في العيد تستقبلين الضيوف في منزلك، هناك بعض الاتيكيت والأعراف التي يمكنك اتباعها للترحيب بهم بطريقة مرحبة ومهذبة، هنا بعض النصائح، بحسب ما نشره موقع webmd.

إتيكيت استقبال الضيوف والترحيب بهم فى المنزل

إتيكيت استقبال الضيوف والترحيب بهم فى المنزل

التحضير المسبق: قومي بتجهيز المنزل قبل وصول الضيوف. تأكدي من تنظيف المكان وترتيب الأثاث وتجهيز الأطعمة والمشروبات التي ترغبين في تقديمها.

استقبال الضيوف: حاولي أن تكوني في المدخل لاستقبال الضيوف عند وصولهم، قدمي التحية والابتسامة ورحبي بهم بحرارة، يمكنك استخدام عبارات مثل "مرحبًا" أو "أهلاً وسهلاً" للترحيب بهم.

تقديم الضيافة: قدمي للضيوف المشروبات والمقبلات أو الحلويات البسيطة كعرض ضيافة. استفسري عن تفضيلاتهم الغذائية وحاولي تلبيتها بقدر الإمكان.

إظهار الاهتمام: كوني مهتمة بضيوفك واستفسري عن أحوالهم ومستجداتهم. استمعي بانتباه واهتمام وردّي على أسئلتهم ومحادثاتهم بصدق.

توفير الراحة: حاولي توفير بيئة مريحة ومرحبة للضيوف. تأكدي من توفير أماكن جلوس مريحة وإضاءة مناسبة وتهوية جيدة في المنزل.

إتيكيت استقبال الضيوف والترحيب بهم فى المنزل

الاحترام والذوق: كوني مهذبة واحترمي ضيوفك. تجنبي النقاشات الساخنة أو المواضيع الحساسة التي قد تثير الجدل. حاولي إظهار الاحترام لثقافات وآراء الضيوف وتجنب التحدث بطريقة مهينة أو مزعجة.

الشكر والتوديع: عندما ينتهي وقت زيارة الضيوف، قدمي لهم الشكر على حضورهم وقضاء وقت ممتع معك. ودعيهم بابتسامة مرحة وعبارات وداع مثل "أتمنى أن تعودوا مرة أخرى قريبًا".

تذكري أن الهدف الأساسي هو توفير جو من الراحة والمرح للضيوف، كوني طبيعية وصادقة في تعاملك معهم ولا تنسي أن الاستمتاع بالوقت الذي تقضينه معهم هو الأهم.