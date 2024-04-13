عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لو عروسة فى العيد.. تعرفي على إتيكيت استقبال الضيوف بـ المنزل

إتيكيت استقبال الضيوف
إتيكيت استقبال الضيوف والترحيب بهم فى المنزل

عندما تكوني عروسة في العيد تستقبلين الضيوف في منزلك، هناك بعض الاتيكيت والأعراف التي يمكنك اتباعها للترحيب بهم بطريقة مرحبة ومهذبة، هنا بعض النصائح، بحسب ما نشره موقع webmd.

انتقادات داخل إسرائيل بسبب طريقة التعامل مع التهديدات الإيرانية

علشان تستمتع بالإجازة.. 5 نصائح للتغلب على النوم في العيد

إتيكيت استقبال الضيوف والترحيب بهم فى المنزل

إتيكيت استقبال الضيوف والترحيب بهم فى المنزل

التحضير المسبق: قومي بتجهيز المنزل قبل وصول الضيوف. تأكدي من تنظيف المكان وترتيب الأثاث وتجهيز الأطعمة والمشروبات التي ترغبين في تقديمها.

استقبال الضيوف: حاولي أن تكوني في المدخل لاستقبال الضيوف عند وصولهم، قدمي التحية والابتسامة ورحبي بهم بحرارة، يمكنك استخدام عبارات مثل "مرحبًا" أو "أهلاً وسهلاً" للترحيب بهم.

تقديم الضيافة: قدمي للضيوف المشروبات والمقبلات أو الحلويات البسيطة كعرض ضيافة. استفسري عن تفضيلاتهم الغذائية وحاولي تلبيتها بقدر الإمكان.

إظهار الاهتمام: كوني مهتمة بضيوفك واستفسري عن أحوالهم ومستجداتهم.  استمعي بانتباه واهتمام وردّي على أسئلتهم ومحادثاتهم بصدق.

توفير الراحة: حاولي توفير بيئة مريحة ومرحبة للضيوف. تأكدي من توفير أماكن جلوس مريحة وإضاءة مناسبة وتهوية جيدة في المنزل.

إتيكيت استقبال الضيوف والترحيب بهم فى المنزل

الاحترام والذوق: كوني مهذبة واحترمي ضيوفك. تجنبي النقاشات الساخنة أو المواضيع الحساسة التي قد تثير الجدل. حاولي إظهار الاحترام لثقافات وآراء الضيوف وتجنب التحدث بطريقة مهينة أو مزعجة.

الشكر والتوديع: عندما ينتهي وقت زيارة الضيوف، قدمي لهم الشكر على حضورهم وقضاء وقت ممتع معك. ودعيهم بابتسامة مرحة وعبارات وداع مثل "أتمنى أن تعودوا مرة أخرى قريبًا".

تذكري أن الهدف الأساسي هو توفير جو من الراحة والمرح للضيوف، كوني طبيعية وصادقة في تعاملك معهم ولا تنسي أن الاستمتاع بالوقت الذي تقضينه معهم هو الأهم.

عروسة العيد الإتيكيت النصائح اتيكيت استقبال الضيوف استقبال الضيوف والترحيب إتيكيت استقبال الضيوف والترحيب بهم فى المنزل ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

حكم الدعاء بـ«يا ساتر» و«يا ستار».. وهل يجوز نداء الله تعالى بهما؟

كل سنة وأنت طيب يا صاحبي.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا

تبقى الأسود.. تعليق مثير من إمام عاشور بعد ظهوره في تدريبات الأهلي

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

ترشيحاتنا

نبأ سار لـ الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة

إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك

قلق في الأسواق العالمية.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لمستوى 2400 دولار

النار ولعت في العريس والعروسة .. تفاصيل مأساوية من حريق حفل زفاف في المنيا

الخارجية الأمريكية: التنسيق مع مصر بشأن كيفية المضي نحو إقامة دولة فلسطينية

عقوبة صارمة.. الداخلية تحذر من التلاعب فى لوحات السيارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عروسة فى العيد.. تعرفي على إتيكيت استقبال الضيوف بـ المنزل

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ