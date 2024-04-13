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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا وإيرلندا والنرويج مستعدون للإعتراف بدولة فلسطينية

صدى البلد

أبدت إسبانيا وإيرلندا والنرويج، استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية، بحسب ما ذكر رؤساء وزراء الدول الثلاث، يوم الجمعة.

وتوجه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الذي يدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، إلى أوسلو الجمعة ثم إلى دبلن، حيث عقد مؤتمرين صحافيين مشتركين مع نظيريه النرويجي والإيرلندي، جوناس غار ستور وسيمون هاريس.

وقال هاريس "نعتقد أن لحظة (الاعتراف بدولة فلسطينية) تقترب"، مضيفًا "نود أن نفعل ذلك مع أكبر عدد ممكن من (الدول) الأخرى، من أجل إعطاء وزن للقرار وإرسال أقوى رسالة".

من جهته، أشار سانشيز إلى أن إيرلندا وإسبانيا "ملتزمتان الاعتراف علنا بفلسطين باعتبارها دولة عندما تكون الظروف مناسبة"، وفقًا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتقول إيرلندا منذ فترة طويلة إنه ليس لديها اعتراض على الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية، إذا كان ذلك سيسهم في عملية السلام في الشرق الأوسط، وهي مسألة أحييتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال جوناس غار ستور خلال مؤتمر صحافي مشترك مع سانشيز "النرويج مستعدة لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأكد أنه "يجب اتخاذ هذا القرار على أساس التوقيت والسياق بالتعاون الوثيق مع الدول التي تتشارك الأفكار نفسها. ولم نضع جدولا زمنيا محددا".

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تبنى البرلمان النرويجي اقتراحا قدمته الأحزاب الحاكمة، يطالب الحكومة بالاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

واستضافت النرويج أول محادثات سلام إسرائيلية فلسطينية مطلع التسعينات وأدت إلى اتفاقيات أوسلو، التي قبل فيها الطرفان التعايش السلمي لدولتين مستقلتين.

ومن جانبه أجرى رئيس الوزراء الإسباني الأسبوع الجاري، جولة زار خلالها بولندا والنرويج وإيرلندا للتطرق إلى "ضرورة التوجه نحو الاعتراف بفلسطين"، بحسب متحدث باسم الحكومة الإسبانية.

وأكد سانشيز أن "إسبانيا ملتزمة علنا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في أقرب وقت عندما تكون الظروف مناسبة وبطريقة يكون لها أكبر تأثير إيجابي في عملية السلام".

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إسبانيا وإيرلندا والنرويج مستعدون للإعتراف بدولة فلسطينية


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