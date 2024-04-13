التنمية المحلية تتابع جهود محافظة اسيوط لتسريع منظومة العمل بمشروعات حياة كريمة

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة اسيوط في تسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب .

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "المشروع القومي لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بــ 149 قرية و894 تابعًا في 7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة اجمالية بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن ... جاء ذلك خلال لقائه سوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصرى بالمحافظة ونفيسة عبد السلام على مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وناقش محافظ أسيوط - خلال اللقاء – اهم المشروعات التى تم نهوها وتسليمها لجهات الولاية ضمن مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومناقشة الموقف التنفيذى لتوصيل المرافق للمشروعات التي تم الانتهاء منها وجاري استكمال أعمال المرافق لها .

كان محافظ أسيوط،قد وجه قيادات المحافظة بسرعة تشغيل المشروعات التى تم نهوها وتسليمها لجهات الولاية فضلا عن تنسيق الجهود مع شركات المرافق لسرعة توصيل المرافق للمشروعات التى تم نهوها مع إعداد بيان شامل بالمشروعات التي تم الانتهاء من تسليمها ونسب التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها، كما وجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل بها، لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.