البرتغال تعلن اتصالها بالسلطات الإيرانية بعد الاستيلاء على سفينة شحن ترفع علمها

قالت الحكومة البرتغالية لشبكة CNN إن البرتغال على اتصال بالسلطات الإيرانية بعد أن استولت إيران على سفينة شحن ترفع العلم البرتغالي صباح يوم السبت.

ووفقا للحكومة البرتغالية، فإن السفينة MSC Aries 'مملوكة لشركة Zodiac Maritime Limited'، التي يقع مقرها في لندن.

وقال البيان: 'لا يوجد سجل للمواطنين البرتغاليين الذين كانوا على متن الطائرة، سواء من أفراد الطاقم أو القيادة'. ولم يتم الكشف عن عدد من كانوا على متن الطائرة.

وأكدت شركة البحر الأبيض المتوسط ​​للشحن عملية الضبط، وقالت لشبكة CNN إن هناك 25 من أفراد الطاقم على متن السفينة.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت، أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة الحاويات في 'عملية بطائرات هليكوبتر بالقرب من مضيق هرمز'، مضيفة أنه تم نقل السفينة إلى المياه الإيرانية.