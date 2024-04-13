ملاهي حديقة الأزهر تجذب الكبار والصغار في رابع أيام عيد الفطر

جذبت ملاهي حديقة الأزهر أنظار الكبار والصغار في اليوم الرابع من عيد الفطر المبارك.

ورصدت عدسة "صدى البلد" تزاحم عدد كبير من زوار حديقة الأزهر في رابع أيام عيد الفطر على الملاهي، حيث طغت أجواء من البهجة والفرحة على وجه الكبير والصغير من داخل منطقة الألعاب.

وشهدت حديقة الأزهر إقبالا كثيفا منذ أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى اليوم الجمعة الموافق رابع أيام العيد، حيث شهدت عدد كبير من الزوار من العائلات والشباب.

كما توافد عدد كبير من المواطنين والأجانب للاحتفال وقضاء وقت سعيد مع الأهل والأصدقاء.

وقام عدد كبير من العائلات بافتراش الأرض في حديقة الأزهر خلال أيام عيد الفطر للاستمتاع بالمناظر الخلابة والمساحات الخضراء أثناء تناول الطعام مع العائلة ولعب الأطفال كرة القدم

وحرص عدد من الزوار على التقاط صور السيلفي مع العائلة والأصدقاء لتوثيق اللحظات السعيدة والمبهجة أثناء الأحتفال في رابع أيام عيد الفطر المبارك.

وتوافد عدد كبير من زوار الحديقة إلى منطقة الملاهي الموجودة بها ليستمتع الأطفال باللعب في الألعاب المختلفة.

يذكر أن تم بناء حديقة الأزهر في عام 1984م، حين أعلن الأغا خان قرار إنشاء حديقة لسكان حي القاهرة، والتي تم افتتاحها بعد ذلك عام 2005م، وتعد حديقة الأزهر الرئة الخضراء لمحافظة القاهرة فهي تمتاز بالمناظر الخلابة والتاريخ العريق.

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