توك شو.. كريم عبد العزيز: شخصية حسن الصباح مجازفة العمر ومن أصعب أدواري و9 موظفين محرومون من قرار الحد الأدنى للأجور

تناولت برامج التوك شو اليوم، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

كريم عبد العزيز: شخصية حسن الصباح مجازفة العمر ومن أصعب أدواري

أعرب الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بنجاح شخصية "حسن الصباح" في مسلسل الحشاشين، لأنه يعتبر تقديم تلك الشخصية مجازفة العمر.

نبأ مثير .. 9 موظفين محرومون من قرار الحد الأدنى للأجور

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تفاصيل وآليات تقديم طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مشددًا على أنه عضو بالمجلس القومي للأجور الذي أصدر قرار بزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص وقام بالعديد من المناقشات وتم الموافقة عليه كاتحادات ومنظمات الأعمال ومنظمات العمال والخبراء، موضحًا أن القرار لم يعرض بشكل كامل على المواطنين وعلى الجمهور.

برلماني عن عودة تخفيف أحمال الكهرباء: لا يوجد مبرر للحكومة .. فيديو

قال سليمان وهدان عضو مجلس النواب، إن قرار تخفيف أحمال الكهرباء يخفض من قيمة الإنتاج المحلي، لأن معظم الورش الموجودة في المراكز والقرى تعمل بالكهرباء.

اعتبارا من الإثنين.. 25% انخفاضا في سعر رغيف العيش السياحي| فيديو

أكد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أنخفاض سعر طن الدقيق 2000 جنيه اليوم، سيكون له تأثير كبير على تراجع سعر رغيف الخبز السياحي في المخابز خلال الفترة المقبلة.

منها الزيت والمكرونة .. تفاصيل انخفاض أسعار السلع والعودة لقائمة 2023| فيديو

كشف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تفاصيل انخفاض المكرونة بنسبة 20 %، موضحا أنه تم العودة إلى أسعار 2023، بعد الارتفاعات الكبيرة في شهري يناير وفبراير الماضيين.

إسرائيل تقرر إغلاق مجالها الجوي بدءا من الليلة

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية أن إسرائيل قررت إغلاق مجالها الجوي بدءا من الليلة ، وذلك وفقا لما نشرته مواقع عبرية .

متحدث الاحتلال الإسرائيلي: الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية

أكد يواف جالانت، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، مشيرا إلى أنه مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك.

بابا الفاتيكان : أوقفوا ضجيج السلاح وفكروا في أطفال غزة

جدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان دعوته لوقف إطلاق النار في غزة، قائلا “كفى، توقفوا! من فضلكم، أوقفوا ضجيج السلاح وفكروا في الأطفال، وفي كل الأطفال كما تفكّرون في أبنائكم”.

سيمون: فاتن حمامة مثلي الأعلى والأمم المتحدة كرمتني لإكمال مسيرتها الفنية

أكدت الفنانة سيمون، انه لست مؤمنة بالأبراج، معلقة “أنا ما كنتش بفهم فى الأبراج واللى فهمنى إياها الفنانة فاتن حمامة لأنها كانت برج الجوزاء، وهى مثلى الأعلى”.

بسبب التوترات بالمنطقة.. السفارة الأمريكية بلبنان تدعو مواطنيها لتجنب الحدود اللبنانية الإسرائيلية

دعت السفارة الأمريكية في لبنان مواطنيها لتوخي الحذر وتجنب الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومنطقة الحدود اللبنانية السورية بسبب التوترات الشديدة في المنطقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.