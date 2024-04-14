مصرع عامل وإصابة آخر في حادثي سير بالمنيا

لقى عامل مصرعه فيما أصيب آخر في حادثي سير بمركزي بني مزار وأبوقرقاص بالمنيا تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة بمصرع عامل وإصابة آخر في حادثي سير بمركز بني مزار وابوقرقاص.

فقد شهد طريق فرعي بمركز بني مزار مصرع أ-م – أ- 35 سنة عامل ومقيم بمركز مطاي مصرعه صدمه سيارة أثناء عبور الطريق .

فيما شهد طريق الصعيد الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز أبوقرقاص إصابة ب-م-ر – 30سنة عامل صدمة سيارة بسبب التخطي الخاطئ .

تم نقل المصاب لمستشفي أبوقرقاص للعلاج، والتحفظ علي جثة العامل بمشرحة مستشفي بني مزار، تحت تصرف النيابة العامة تحرر محضرين بالواقعتين، وتولت النيابة العامة التحقيق.