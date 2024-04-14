أمريكا تتخلى عن إسرائيل.. واشنطن لن تشارك في الهجوم ضد إيران |تفاصيل

كشف البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم مضاد تشنه تل أبيب على إيران.

وشدد البيت الأبيض على أن "مسألة ما إذا كانت إسرائيل سترد وكيف سترد أمر يتوقف على الإسرائيليين لكننا ضد التصعيد"

وأشار إلى أن "الرئيس بايدن كان واضحا بأننا لا نسعى لحرب مع إيران ولا نبحث عن التصعيد".

كما نفى تعرض القوات الأمريكية للخطر خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل؛ مؤكدا استعداد قواته لمواجهة أي تهديد إيراني لها.

وأخبر المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، "Meet the Press" على شبكة إن بي سي أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى "حرب أوسع في المنطقة" بعد أن ساعدت إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإيراني مساء أمس.

وقال كيربي: "نحن لا نسعى إلى التصعيد"، لكنه أضاف أن بايدن أخبر نتنياهو خلال مكالمتهم الليلة الماضية أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس

وأضاف أن: "إسرائيل لديها أصدقاء ولا تقف وحيدة ومنعزلة على الساحة الدولية"؛ لافتا إلى أن إسرائيل أمريكا وبعض الشركاء صدّوا أكثر من 300 من الطائرات المسيرة والصواريخ.

واعتبر كيربي أن "ما حدث هو إنجاز عسكري كبير لإسرائيل وكذلك للولايات المتحدة".

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، ما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.