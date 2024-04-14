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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل زراعة الإسكندرية يتفقد الاستعدادات لموسم توريد القمح

جولة تفقدية لوكيل
جولة تفقدية لوكيل زراعة الإسكندرية لمحصول القمح

أجرى الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، جولة تفقدية لزمام إدارة العامرية الزراعية لمتابعة حالة محصول القمح، وآخر الاستعدادات لموسم الحصاد والتوريد، مؤكدًا أن جميع حقول القمح بحالة ممتازة ومبشرة خالية من أى إصابات فطرية أو حشرية.

وحث قاسم المهندسين، في بيان صادر عن مديرية الزراعة بالإسكندرية اليوم الأحد، على ضرورة توعية المزارعين بضرورة توريد أكبر كمية قمح هذا العام، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتواجد والتواصل المستمر مع المزارعين ومتابعة محصول القمح استعداداً للحصاد والتوريد.

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وتابع قاسم محصول صنف سدس ١٤ وجيزه ١٧١ و سخا ٩٥ ومصر ٣ في الأراضي التي في زمام إدارة العامرية الزراعية، مشيرًا إلى أن جميع الحقول بحاله ممتازه وجميع الحقول خالية من أى إصابات فطرية أو حشرية.

وأكد قاسم إن القمح هذا العام بحالة ممتازة موسم مبشر بالخير لجمهور المزارعين بالإسكندرية ومصرنا الحبيب.

وخلال جولته، ناقش وكيل الوزارة مع مسئولي الجمعيات الزراعية بالعامرية استعداداتهم لموسم تجميع الأقماح هذا العام وإتمام عملية التوريد وتسهيل جميع الصعوبات أمام المزارعين والأعمال التي تقوم بها الجمعيات والخدمات التي تقدمها للمزارعين.

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