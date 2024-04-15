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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلًا| النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر..عودة 1.7 مليار جنيه مستحقات وتحويلات العاملين بالخارج.. وول ستريت جورنال: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قد يبدأ اليوم

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

السكة الحديد : تشغيل قطارات عطلة عيد الفطر المبارك حتى 20 إبريل الجاري

https://www.elbalad.news/6171225

عودة 1.7 مليار جنيه مستحقات وتحويلات العاملين بالخارج

https://www.elbalad.news/6171203

بدء حصاد القمح| قرارات عاجلة من الزراعة.. والفلاحين: موسم مبشر

https://www.elbalad.news/6171204

النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة

https://www.elbalad.news/6171206

3 أشهر .. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة

https://www.elbalad.news/6171238

خلية داعش.. اعادة محاكمة " نمر الخلافة..غدا

https://www.elbalad.news/6171219

اليوم محاكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

https://www.elbalad.news/6171216

سيدات يد الأهلي يواجه بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي السوبر الأفريقي

https://www.elbalad.news/6171292

القمة 127.. تعليق مثير لنبيل الحلفاوي عن غياب شيكابالا ومصطفى شلبي

https://www.elbalad.news/6171245

مجدي عبدالغني يكشف عن مفاجأة حسين لبيب له قبل مباراة القمة

https://www.elbalad.news/6171233

قريبا جدا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موعد الرد على الضربة الإيرانية

https://www.elbalad.news/6171287

بعد الهجوم الإيراني.. مجلس النواب الأمريكي: سنحاول تمرير حزمة مساعدات إلى إسرائيل

https://www.elbalad.news/6171284

وول ستريت جورنال: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قد يبدأ اليوم الإثنين

https://www.elbalad.news/6171277

حدث ليلا ايران الهجوم الإيراني عيد الفطر حصاد القمح بدء حصاد القمح محور طلعت حرب فتاة الشروق حبيبة الشماع الأهلى الزمالك القمة 127

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