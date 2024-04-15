حدث ليلًا| النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر..عودة 1.7 مليار جنيه مستحقات وتحويلات العاملين بالخارج.. وول ستريت جورنال: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قد يبدأ اليوم

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السكة الحديد : تشغيل قطارات عطلة عيد الفطر المبارك حتى 20 إبريل الجاري

https://www.elbalad.news/6171225

عودة 1.7 مليار جنيه مستحقات وتحويلات العاملين بالخارج

https://www.elbalad.news/6171203

بدء حصاد القمح| قرارات عاجلة من الزراعة.. والفلاحين: موسم مبشر

https://www.elbalad.news/6171204

النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة

https://www.elbalad.news/6171206

3 أشهر .. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة

https://www.elbalad.news/6171238

خلية داعش.. اعادة محاكمة " نمر الخلافة..غدا

https://www.elbalad.news/6171219

اليوم محاكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

https://www.elbalad.news/6171216

سيدات يد الأهلي يواجه بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي السوبر الأفريقي

https://www.elbalad.news/6171292

القمة 127.. تعليق مثير لنبيل الحلفاوي عن غياب شيكابالا ومصطفى شلبي

https://www.elbalad.news/6171245

مجدي عبدالغني يكشف عن مفاجأة حسين لبيب له قبل مباراة القمة

https://www.elbalad.news/6171233

قريبا جدا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موعد الرد على الضربة الإيرانية

https://www.elbalad.news/6171287

بعد الهجوم الإيراني.. مجلس النواب الأمريكي: سنحاول تمرير حزمة مساعدات إلى إسرائيل

https://www.elbalad.news/6171284

وول ستريت جورنال: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قد يبدأ اليوم الإثنين

https://www.elbalad.news/6171277