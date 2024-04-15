حدث ليلًا| النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر..عودة 1.7 مليار جنيه مستحقات وتحويلات العاملين بالخارج.. وول ستريت جورنال: الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني قد يبدأ اليوم

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السكة الحديد : تشغيل قطارات عطلة عيد الفطر المبارك حتى 20 إبريل الجاري
https://www.elbalad.news/6171225
عودة 1.7 مليار جنيه مستحقات وتحويلات العاملين بالخارج
https://www.elbalad.news/6171203
بدء حصاد القمح| قرارات عاجلة من الزراعة.. والفلاحين: موسم مبشر
https://www.elbalad.news/6171204
النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة
https://www.elbalad.news/6171206
3 أشهر .. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة
https://www.elbalad.news/6171238
خلية داعش.. اعادة محاكمة " نمر الخلافة..غدا
https://www.elbalad.news/6171219
اليوم محاكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق"
https://www.elbalad.news/6171216
سيدات يد الأهلي يواجه بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي السوبر الأفريقي
https://www.elbalad.news/6171292
القمة 127.. تعليق مثير لنبيل الحلفاوي عن غياب شيكابالا ومصطفى شلبي
https://www.elbalad.news/6171245
مجدي عبدالغني يكشف عن مفاجأة حسين لبيب له قبل مباراة القمة
https://www.elbalad.news/6171233
قريبا جدا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موعد الرد على الضربة الإيرانية
https://www.elbalad.news/6171287
بعد الهجوم الإيراني.. مجلس النواب الأمريكي: سنحاول تمرير حزمة مساعدات إلى إسرائيل
https://www.elbalad.news/6171284