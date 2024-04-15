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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بأقل التكاليف.. طريقة عمل ورقة السجق

صدى البلد

تبحث كل أم عن تقديم أكلات سهلة وبسيطة، لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل ورقة السجق.


المقادير:
كيلو سجق_شرقي
3 ثمرات بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم 
3 ثمرات كوسة مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم
¼ كيلو فاصوليا خضراء مقطعة نصفين
ثمرة بصل كبيرة مقطعة شرائح 
ثمرة فلفل_أخضر رومي كبيرة مقطعة مكعبات متوسطة الحجم 
ثمرة فلفل_أحمر رومي مقطعة مكعبات متوسطة الحجم
ثمرة فلفل_أصفر رومي مقطعة مكعبات متوسطة الحجم
¼ كوب (60 مل) زيت ملعقة صغيرة 
(5 جم) ثوم مهروس ملعقة صغيرة 
(5 جم) بهارات 
ملعقة صغيرة (5 جم) بابريكا
ملح 
و فلفل_أسود
ورق_زبدة
 

طريقة_تحضير 
البطاطس في زيت غزير، حتى يُصبح لونها ذهبيًّا. سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية. 
على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي السجق وشوحيه حتى يتغير لونه.
ارفعي السجق من الزيت، واتركيه جانبًا.
في المقلاة نفسها، أضيفي البصل والثوم، وقلبي لمدة دقيقتين. 
أضيفي الفلفل الملون و الكوسة و الفاصوليا، وقلبي لمدة 3 دقائق.
أضيفي السجق والبطاطس والملح والفلفل الأسود و البابريكا والبهارات، وقلبي الخليط لمدة 3 دقائق. 
افردي ورق فويل في صينية فرن، ثم ضعي فوقها ورقة زبدة، وادهنيها بالقليل من الزيت. 
ضعي خليط السجق فوق ورقة الزبدة، ثم أغلقي الورق على خليط السجق جيدًا. 
ضعي الصينية في الفرن لمدة 45 – 60 دقيقة، ثم أخرجيها وقدميها ساخنة.

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