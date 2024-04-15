انتهاء إجازة عيد الفطر.. عودة تخفيف الأحمال اليوم وهذه مواعيد قطع الكهرباء

انتهت أمس الأحد 14 إبريل إجازة عيد الفطر، التى أعلنت عنها الحكومة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 9 إبريل ، ومع انتهاء إجازة عيد الفطر يعود جدول تخفيف أحمال الكهرباء ، وقطع الكهرباء ، بعد توقفها طيلة شهر رمضان.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عودة العمل بقرار الحكومة بتخفيف الأحمال بدءا من اليوم 15 أبريل .

ويهدف جدول تخفيف الأحمال إلى تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، لتجنب انقطاعات التيار الكهربائي.

ويشمل الجدول تقسيم البلاد إلى مجموعات، ويتم قطع التيار الكهربائي عن كل مجموعة لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم.

ترشيد استهلاك الكهرباء

ودعت الشركة القابضة للكهرباء المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، للمساعدة في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

مواعيد قطع الكهرباء

بعد انتهاء عيد الفطر 2024، تستأنف شركات الكهرباء بالعمل بـ جدول قطع الكهرباء الجديد، ليكون موعد قطع الكهرباء ابتداء من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء. تكون مدة قطع الكهرباء في مصر ساعتين لكل مجموعة من المجموعات، ولم يتم تحديد هل ستمدد الانقطاعات لساعات الليل مرة أخرى أم لا؟.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أسباب انقطاع الكهرباء في مصر تكمن في ارتفاع معدل درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية مقارنة بالأعوام السابقة، إضافة إلى زيادة استهلاك معدلات الغاز في مصر، التي ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بالأعوام السابقة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على الوصول إلى مرحلة ننهي فيها تخفيف الأحمال نهائيا.

وأضاف أن التوسع العمراني والاستهلاك المتزايد عوامل مهمة في تحقيق هذا الأمر، متابعا:علينا الانتباه إلى أن الاحتياجات متزايدة.

وأكمل: نعمل من أجل توفير الوقود والموارد اللازمة لنقل لمرحلة وقف تخفيف الأحمال، وحاليا سنعود مرة آخرى لتخفيف الأحمال .