لمتابعة مباراة القمة.. جماهير الأهلي والزمالك تبدأ التوافد على ستاد القاهرة

بدأت جماهير قطبي الكرة المصرية، الزمالك والأهلي، في التوافد على استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المباراة المرتقبة بينهما في السابعة مساء اليوم الإثنين، والمؤجلة من الجولة العاشرة لدوري NILE.

وظهرت حالة من الحماس بين جماهير الفريقين خلال وصولهم إلى الملعب، إذ كانوا يتطلعون إلى تحقيق الفوز وتحسين موقفهم في جدول ترتيب الدوري NILE، خاصة قبل العودة إلى المنافسات الإفريقية.

تشكيل الزمالك المتوقع في مواجهة الأهلي:

- حراسة المرمى: محمد عواد.

- خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح.

- خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

- خط الهجوم: سامسون أكينيولا، زيزو.

تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول، محمد عبدالمنعم.

- خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، محمود كهربا، رضا سليم.

- خط الهجوم: وسام أبو علي.