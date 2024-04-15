بسعر معقول وأداء ممتاز .. سماعات رأس" Sony ULT Wear "

إذا كنت تبحث عن سماعات رأس بإمكانيات خارقة فيمكنك شراء سماعات رأس" Sony ULT Wear " والتي تأتي مزودة بمحركات نيوديميوم مقاس 40 مم وهي موجهة لتقديم استجابة تردد من 5 هرتز إلى 20 كيلو هرتز.

وتعد سماعات Sony ULT Wear الجديدة مزودة بـ LDAC وهو برنامج صوتي من شركة سوني يهدف إلى الحفاظ على جميع تفاصيل الصوت.

على الجانب الآخر وفقا لموقع “ .gizchina ” يمكن لسماعات الرأس Sony ULT Wear أن توفر أداءً ممتازًا في عزل الضوضاء أيضًا و القدرة على ضبط إخراج الصوت وفقًا لتفضيلات المستخدمين باستخدام موازن الصوت المخصص.

وإلى جانب ذلك، تحتوي سماعات الرأس " Sony ULT Wear " على تقنية Bluetooth 5.2، والتي قد لا تكون أحدث معايير Bluetooth، وتحتوي على تقنية Bluetooth Multipoint و يمكنك إبقاء سماعات الرأس متصلة بأجهزة متعددة في وقت واحد.

أما عن الميزات الأخرى في سماعات الرأس Sony ULT Wear هي عناصر التحكم الذكية في الإيماءات و360 Reality Audio ودعم تطبيق Sony Headphones Connect.

يبلغ سعر " Sony ULT Wear " الجديدة 199.99 دولارًا في الولايات المتحدة.