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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فاروق جعفر: الزمالك كافح في المباراة..وهناك جيل من اللاعبين أظهروا الالتزام وجودة الأداء

علق فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، على تمكن فريق الزمالك من الفوز على نظيره الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية قائلا :" المباراة كانت جيدة  ومشاركة الجماهير  الراقية أظهرت روح الانتماء لكلا الناديين وهو ما أثر على هدوء اللاعبين عبر التفاعل مع تشجيع الجماهير ". 

ولفت جعفر، خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة   ON إلى أنه بالرغم من خروج كبار لاعبي نادي الزمالك من المباراة إلا أن صغار اللاعبين أظهروا اداء جيداً وإلتزاما كبيرا". 

وأوضح أن مباراة الزمالك كانت عبارة عن  كفاح أكثر من اللعب وهناك جيل من الشباب  كافح لاثبات نفسه  في ظل الغيابات  الكبيرة ".
وأكمل : " مباراة الاهلي والزمالك اليوم   لم يكن بها نجم  بل هي مباراة كفاح وإرادة ". 

وأردف جعفر: " أثبتوا وجودهم مثلاً قبل المباراة كان فيه جدل بيقول سيف الجزيري  يمشي  هل بعد المباراة يقدر حد يقول سيف يمشي ؟ . 

وأوضح أن الغيابات  أثرت على أداء النادي الاهلي وظهر الارهاق على ملامح اللاعبين . 

وتقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.

كان آخر فوز لفريق الزمالك على الأهلي في الدوري الممتاز، منذ الدور الثاني لموسم 2019-2020، حين فاز الأبيض 3-1.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي عند 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.

الإعلامية لميس الحديدي النادي الأهلي برنامج كلمة أخيرة لميس الحديدي مباراة الأهلي والزمالك اليوم

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