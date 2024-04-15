خاص .. الزمالك يدرس التقدم بشكوى ضد حكم مباراة الأهلي

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التقدم بشكوى لاتحاد الكرة ولجنة الحكام ضد إبراهيم نور الدين حكم مباراة الفريق أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الأبيض 2-1.

الزمالك يتهم إبراهيم نور الدين بارتكاب أخطاء كارثية

وقال مصدر مسئول بالنادي إن إبراهيم نور الدين ارتكب أخطاء كارثية في المباراة وقدم أسوأ مباراة.

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وأضاف أن المجلس سيناقش غدا قرار التقدم بشكوى للاتحاد ضد الحكم حتى وإن كانت هذه آخر مباراة يحكمها كما أعلنت بعض التقارير وأنه سيعلن اعتزاله خلال أيام وذلك لإثبات حق نادي الزمالك.

جهاد جريشة: هدف الزمالك صحيح

وعلق جهاد جريشة الخبير التحكيمي على هدف الزمالك الثاني امام الاهليفي بطولة الدوري الممتاز .

وكتب جريشة من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :" ق ٨٦ هدف الزمالك الثاني.. هدف صحيح ومراجعة صحيحة من حكام الVAR.. لا وجود لخطأ على سيف الجزيري ولا خطأ على دونجا ولا وجود لتسلل قبله.. قرار صحيح باحتساب الهدف ".



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