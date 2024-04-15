خالد جلال: كولر تحفظ بشكل كبير وكنت متخوفًا على الزمالك بالشوط الثاني

عبر خالد جلال، مدرب الزمالك السابق عن سعادته بفوز الزمالك على الأهلي في قمة دوري نايل للموسم الجاري 2023/2024.

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الذي جمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد بركات المذاع عبر فضائية "المحور": "الزمالك حقق فوزًا هامًا على الأهلي في مسابقة الدوري وستكون دافع كبير للفريق الأبيض".

وأكمل: "المباراة بدأت من تشكيل الفريقين، وكولر تحفظ بشكل كبير على عكس جوميز الذي كان لديه الرغبة في خطف اللقاء من البداية".

وتابع"بداية المباراة كانت بسيطرة واضحة من النادي الأهلي وبعدها استحوذ الزمالك على منطقة وسط الملعب".

واختتم: "كنت متخوفًا على الزمالك من الشوط الثاني، ولكن نجح الجزيري في تسجيل الهدف الثاني ومنح الفوز للأبيض".