بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

شهدت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة تراجعا ملحوظا بحوالي 5 جنيهات، ليهبط سعر الكيلو من 85 إلى 80 جنيها، ويصل للمستهلكين بين 90 إلى 93 جنيها بدلًا من 100 جنيه في الماضي، في المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 85 جنيها مقابل 89 جنيها.

تراجع أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن

أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة حالياً 80 جنيها، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن في بيان سابق، إنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك في الأسواق، وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.

من جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء والبلدي شهدت انخفاضا مع بداية تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء انخفض في المزرعة إلى 85 جنيها مقابل 93 جنيها، على أن تباع في السوق بسعر يتراوح بين 95 و96 جنيها،كما انخفض سعر كيلو الدواجن البلدي إلى 92 جنيها مقابل 100 جنيه الأسبوع، ليباع في الأسواق 115 جنيها، وفقا لقول رئيس الشعبة.

وأرجع تراجع أسعار الدواجن إلى انخفاض الطلب على الشراء.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض حاليا في المزرعة بين 150 و170 جنيها عند نفس مستويات الأسبوع الماضي، لتباع بنحو 180 جنيها بالأسواق.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الأرقام التالية: