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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة تراجعا ملحوظا بحوالي 5 جنيهات، ليهبط سعر الكيلو من 85 إلى 80 جنيها، ويصل للمستهلكين بين 90 إلى 93 جنيها بدلًا من 100 جنيه في الماضي، في المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 85 جنيها مقابل 89 جنيها.

تراجع الفراخ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023
تراجع أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن

أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة حالياً 80 جنيها، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلى 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن في بيان سابق، إنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك في الأسواق، وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.

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نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

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من جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء والبلدي شهدت انخفاضا مع بداية تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء انخفض في المزرعة إلى 85 جنيها مقابل 93 جنيها، على أن تباع في السوق بسعر يتراوح بين 95 و96 جنيها،كما انخفض سعر كيلو الدواجن البلدي إلى 92 جنيها مقابل 100 جنيه الأسبوع، ليباع في الأسواق 115 جنيها، وفقا لقول رئيس الشعبة. 

وأرجع تراجع أسعار الدواجن إلى انخفاض الطلب على الشراء.

أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي) | مصراوى
أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض حاليا في المزرعة بين 150 و170 جنيها عند نفس مستويات الأسبوع الماضي، لتباع بنحو 180 جنيها بالأسواق.

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وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الأرقام التالية:

  • سجلت أسعار الفراخ البيضاء «80:81 جني»، لتباع في الأسواق بـ94: 90 جنيها.
  • سجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو 85:86 جنيها للكيلو في البورصة، لتباع بما يتراوح بين «90 و93 جنيهًا للكيلو».
  • سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 75 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بالأسواق بـ83 جنيهًا.
  • سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 75 جنيها لتصل إلى المستهلك بالأسواق بـ85 جنيهًا.
  • يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم، الثلاثاء، 16 أبريل 2024 بين 210 و240 جنيهًا باختلاف الأسواق.
  • سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 156 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 158 جنيهًا.
  • سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 152 لتباع للمستهلك بـ159 جنيهًا.
  • سعر كرتونة البيض البلدي 140 جنيهًا جملة وللمستهلك بـ150 جنيهًا.
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