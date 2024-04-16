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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق حى غرب شبين الكوم لتحقيق الانضباط

إزالة الاشغالات في
إزالة الاشغالات في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية أمام المواطنين بالشوارع الرئيسية والفرعية للحفاظ على حرم الطريق واستعادة الشكل الحضارى والجمالى.

وشنت رئاسة حى غرب شبين الكوم حملة إشغالات مكبرة برئاسة هناء عقيلة رئيسة الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية وذلك للحد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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واستهدفت الحملة ليلاً شارع باريس والشوارع المجاورة لرفع جميع الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على حرم الطريق لتحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية أمام المواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة للشوارع والميادين وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام وتحقيق الانضباط بالشوارع والقضاء على كافة المظاهر العشوائية وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة ، فضلاً عن المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات لمنع عودة الإشغالات ولضمان عدم تكرار  المخالفات مجدداً لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى.

المحلات التجارية المظاهر العشوائية تخفيف الأحمال حملة إشغالات مكبرة محافظ المنوفية

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