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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يجري اتصالا مهما مع نظيره الإسرائيلي |ماذا جرى؟

سوناك ونتنياهو
سوناك ونتنياهو

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن رئيس الوزراء ريشي سوناك أجرى مكالمة هاتفيه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لمكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان له، فإن سوناك أكد خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو دعم لندن لأمن إسرائيل والاستقرار الإقليمي ككل.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن سوناك أكد أيضا خلال الاتصال مع نتنياهو، أن التصعيد الكبير في المنطقة ليس في مصلحة أحد، وسيؤدي لانعدام الأمن في الشرق الأوسط.

كما أشار البيان إلى أن سوناك أبلغ نتنياهو بأن بريطانيا تريد أن تشهد تغيرا بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما ذكر البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكر بريطانيا في الاتصال الهاتفي مع سوناك، على دعمها السريع والقوي.

وأمس الاثنين، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمام مجلس العموم البريطاني، أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، للتعبير عن التضامن مع إسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني، ومناقشة كيفية منع المزيد من التصعيد.

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