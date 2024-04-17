إعلامي يتغنى بأداء نجم الزمالك: مش بتاع خطف اللقطة

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بأداء نجم الزمالك ناصر ماهر في لقاء القمة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : مش بتاع خطف اللقطة.

وانتهت أحداث لقاء القمة بين الزمالك والأهلي بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء على رامي ربيعه مدافع الأهلي، لكن الـ VAR تدخل وألغى ركلة الجزاء دون وجود خطأ على ربيعة.

وتعرض زيزو للإصابة بعد تدخل رامي ربيعة معه أثناء تصديه لانفراد تام بمرمي مصطفى شوبير في الدقيقة 5 من انطلاق المباراة.