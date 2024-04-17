انخفاض النفط مع ارتفاع مخزونات أميركا ومخاوف الطلب العالمي

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي الأربعاء 17 ابريل في ظل تأثير محتمل من ارتفاع مخزونات الخام الأميركية والمخاوف الخاصة بالطلب العالمي الناجمة عن بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين واحتمالات قاتمة بشأن خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 21 سنتاً، أو 0.2%، إلى 89.81 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو أيار 19 سنتا، أو 0.2%، إلى 85.17 دولار للبرميل.



النفط خلال الأسبوع



وأسعار النفط في تراجع منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.