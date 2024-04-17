عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض النفط مع ارتفاع مخزونات أميركا ومخاوف الطلب العالمي

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي الأربعاء 17 ابريل في ظل تأثير محتمل من ارتفاع مخزونات الخام الأميركية والمخاوف الخاصة بالطلب العالمي الناجمة عن بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين واحتمالات قاتمة بشأن خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 21 سنتاً، أو 0.2%، إلى 89.81 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو أيار 19 سنتا، أو 0.2%، إلى 85.17 دولار للبرميل.
             

النفط خلال الأسبوع


وأسعار النفط في تراجع منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.

اسعار الفائدة اسعار النفط التوترات الجيوسياسية العقود الآجلة لخام برنت العقود الآجلة للخام الأمريكي برميل النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

ترشيحاتنا

روسيا تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات ضد إسرائيل

صنية بشاميل تتصدر قطاع غزة| مذا فعل الأطفال؟.. وكيف جمعت المكونات؟

نائب المندوبة الأمريكية: إسرائيل لم تفعل ما يجب لحماية طواقم الإغاثية بغزة

أتحداكم تعرفوا الرئيس هيعمل إيه | خالد أبو بكر يرد على توقعات متداولة

قمة الإثارة| مانشستر سيتي وريال مدريد يتجهان للأشواط الإضافية

غرفة الحبوب تكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الخبز| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار الموديلات دي هتنزل رسمي| نبأ سار من رابطة تجار السيارات ..خاص

بالعباية البدوية.. شاهيستا ابنة الفنانة انتصار تثير الجدل على انستجرام

مكشوف وضيق .. إيمان العاصي بإطلالة جريئة تثير السوشيال ميديا

أستاذ أمراض صدرية يكشف أعراضا خطيرة تظهر على مرضى الحساسية في الربيع

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ