هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، قبل قليل، مقطع فيديو لايف من داخل إحدى الرحلات الجوية التابعة لشركة العربية للطيران، كانت قادمة من الرياض ومتجهة إلى مطار برج العرب في الإسكندرية ولكنها هبطت اضطراريا في مطار القاهرة.

وظهر ركاب ركاب الرحلة خلال الفيديو المصور من داخل الطائرة في حالة استياء بسبب الهبوط في مطار القاهرة وتأخر وصولهم لساعتين عن الموعد بدعوى سوء الأحوال الجوية في مطار برج العرب.

مصادر مطلعة أكدت لصدى البلد، أن مطار برج العرب بالفعل شهد بعد عصر اليوم، عاصفة رمال مثارة تسببت في سوء الرؤية أمام حركة الطيران، وكان هناك عدد من الرحلات الجوية الاخرى قد غيرت خط سيرها أيضا لتفادي الهبوط خلال الرمال المثارة على الممر، والتي تسببت في ضعف الرؤية.

رحلة طيران العربية، أقلعت من مطار القاهرة

وقالت المصادر، إن رحلة طيران العربية، أقلعت من مطار القاهرة في تمام الثامنة والربع مساء متجهة لاستكمال طريقها إلى برج العرب مجددا بعد تحسن الرؤية الأفقية فوق المطار ، مشيرا إلى أن تغيير خط سير الرحلات الجوية بسبب مشاكل في الرؤية أثناء الهبوط هو قرار يتخذه قائد الرحلة للحفاظ على سلامة الركاب والطائرة، وهو الأمر المتعارف عليه دوليا وفقا لتعليمات السلامة.