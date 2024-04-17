مندوب الجزائر بمجلس الأمن : قوات الاحتلال تستهدف أونروا بسبب هذا القرار الأممي

أكد مندوب الجزائر بـ مجلس الأمن، أن قوات الاحتلال تستهدف أونروا كجزء من مخطط إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف أونروا لأنها ترتبط بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وما تلاه من قرارات تكرس حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ووطنهم.

وأشاد مندوب الجزائر، خلال كلمته التي ألقاها في جلسة مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والشرق الأوسط، بعدول عدد من الدول عن قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتابع مندوب الجزائر، أن عودة اللاجئين حق لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو الإنكار.