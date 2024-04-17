متعملش زي محمود.. نصيحة دفاع سائق أوبر في قضية حبيبة الشماع.. فيديو



عقب ساعات قليلة من الحكم عليه بالسجن المشدد ١٥ عاما في اتهامه باختطاف حبيبة الشماع والتسبب في وفاتها انفرد "صدى البلد" بلقاء زوجة وأطفال محمود هاشم سائق أوبر المتهم في القضية داخل منزلهم.

وقال دفاع محمود هاشم المتهم إن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه محمود سائق أوبر هو عدم توقفه لإنقاذ حبيبة الشماع بعد قفزها من السيارة ونقلها إلى المستشفى لأنه إذا كان فعل ذلك لم يكن وصل لتلك المرحلة خاصة أن أول اتهام له هو الشروع في الخطف بالإكراه ولا يوجد جريمة خطف إذا كان نقلها للمستشفى.

وقدم نصيحة لكل من يتعرض لموقف مماثل أو أصاب شخصا في حادث يجب أن يتوقف السائق لإنقاذ الضحية حتى لا يواجه عقوبة أشد.

وفي فيديو حصري لـ"صدى البلد " قالت زوجة السائق إنها توجهت اليوم لزيارة زوجها ورأته لأول مرة عقب الحكم عليه بالسجن المشدد وكانت في حالة صدمة كبيرة وظل يردد لها:"والله ما لمستها ولا عملتلها حاجة اتسجن ١٥ سنة ليه عشان ايه ده انا عندي ٣ عيال مين هيربيهم أسيبهم أطفال أخرج ألاقيهم شباب والله ما عملت حاجة لحبيبة الله يرحمها".

وقالت الزوجة ان زوجها سائق اوبر قال ان خطأه الوحيد هو عدم توقفه لها عندما قفزت من السيارة الا انه عندما تجمعت سيارات كثيرة اصابته حالة من الخوف وانصرف مسرعا من موقع الحادث وعاد لمنزله وظل يلوم نفسه قائلا لزوجته ان لو علم مكانها لذهب اليها.

وعبر الاطفال الثلاثة ابناء سائق اوبر ياسين ٨ سنوات وجنا ٧ سنوات واياد ٥ سنوات عن حزنهم بسجن والدهم وقال الطفل الاكبر ياسين:"بابا وحشني وعايز اشوفه" بينما كان الحديث الاطول للطفل الاصغر اياد الذي قال بصوت متقطع نظرا لسنه الصغير:"بابا معملش حاجة البنت هي اللي رمت نفسها هو بابا قال لماما كده.. دلوقتي بابا زعلان عشان في السجن لوحده وعايز يشوفنا وهو ان شاء الله قرب يخرج".

بينما قالت الطفلة جنا: بابا غلطان عشان هو موقفش ينقذ حبيبة الله يرحمها بس غير كده هو مش غلطان في حاجة".

واصيبت زوجة سائق اوبر المتهم بقتل حبيبة الشماع بحالة صحية سيئة عقب ساعات من الحكم عليه بالسجن المشدد ١٥ عاما وغرامة ٥٠ الف جنيه.

وعلم "صدى البلد" ان زوجة محمود هاشم سائق اوبر فقدت الوعي وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج بعد اصابتها بحالة اعياء

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية محمد فرج السعدني، وخالد شكري، بحكمها على المتهم سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع فتاة الشروق.

الحكم على سائق أوبر المتهم بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

وعاقبت المحكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق، بالسجن 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه

وقال ممثل النيابة بقضية حبيبة الشماع أيها الجاني قد أشعلت نار شهوتك وسجنتها معك بضعة دقائق بسيارتك فأن لها ربا سيحاسبك بنار أشد من التي استوقضتها وسيمر عليك ذات الخوف في سجنا، شربت المخدرات وهتكت الأعراض خطفت المجني عليها وروعتها وليس لك اليوم إلا الجزاء.