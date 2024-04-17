كيف اشتركت أوبر في الجريمة.. مفاجآت صادمة بقضية حبيبة الشماع.. فيديو

عقب ساعات قليلة من الحكم عليه بالسجن المشدد ١٥ عاما في اتهامه باختطاف حبيبة الشماع والتسبب في وفاتها انفرد "صدى البلد" بلقاء زوجة وأطفال محمود هاشم سائق أوبر المتهم في القضية داخل منزلهم.

وقال دفاع سائق اوبر المتهم إن شركة أوبر شريكة في الجريمة وأنه طالب المحكمة بإدخالها متهما ثانيا في الجريمة خاصة أن التطبيق كان هو وسيلة التواصل بين حبيبة الشماع رحمها الله والسائق المتهم.

وأضاف قائلا: اقوال ممثل شركة اوبر كانت متناقضة طوال التحقيقات في البداية قالوا ان تقييم السائق ٥ نجوم اي اعلى تقييم ثم عادوا ليقدموا شكاوى ضده تتهمه بالتحرش ومضايقة العملاء الا انه عندما سالتهم النيابة العامة عن سبب ابقائهم عليه رغم كل تلك الشكاوى قالوا ان اغلبية شكاوى العملاء تكون كيدية بسبب خلاف لهم مع السائق حول مكان التوصيل او قيمته المادية.

واستطرد قائلا: بيحاولوا يورطوه وكلامهم بينفي انه سيء الاخلاق.

وقال دفاع محمود هاشم المتهم ان الخطأ الوحيد الذي ارتكبه محمود سائق اوبر هو عدم توقفه لانقاذ حبيبة الشماع بعد قفزها من السيارة ونقلها الى المستشفى لانه اذا كان فعل ذلك لم يكن وصل لتلك المرحلة خاصة ان اول اتهام له هو الشروع في الخطف بالاكراه ولا يوجد جريمة خطف اذا كان نقلها للمستشفى.

وقدم نصيحة لكل من يتعرض لموقف مماثل او اصاب شخص في حادث يجب ان يتوقف السائق لانقاذ الضحية حتى لا يواجه عقوبة اشد.

وفي فيديو حصري لـ"صدى البلد " قالت زوجة السائق انها توجهت اليوم لزيارة زوجها ورأته لاول مرة عقب الحكم عليه بالسجن المشدد وكانت في حالة صدمة كبيرة وظل يردد لها:"والله ما لمستها ولا عملتلها حاجة اتسجن ١٥ سنة ليه عشان ايه ده انا عندي ٣ عيال مين هيربيهم اسيبهم اطفال اخرج الاقيهم شباب والله ما عملت حاجة لحبيبة الله يرحمها".

وقالت الزوجة ان زوجها سائق اوبر قال ان خطأه الوحيد هو عدم توقفه لها عندما قفزت من السيارة الا انه عندما تجمعت سيارات كثيرة اصابته حالة من الخوف وانصرف مسرعا من موقع الحادث وعاد لمنزله وظل يلوم نفسه قائلا لزوجته ان لو علم مكانها لذهب اليها.

وعبر الاطفال الثلاثة ابناء سائق اوبر ياسين ٨ سنوات وجنا ٧ سنوات واياد ٥ سنوات عن حزنهم بسجن والدهم وقال الطفل الاكبر ياسين:"بابا وحشني وعايز اشوفه" بينما كان الحديث الاطول للطفل الاصغر اياد الذي قال بصوت متقطع نظرا لسنه الصغير:"بابا معملش حاجة البنت هي اللي رمت نفسها هو بابا قال لماما كده.. دلوقتي بابا زعلان عشان في السجن لوحده وعايز يشوفنا وهو ان شاء الله قرب يخرج".

بينما قالت الطفلة جنا: بابا غلطان عشان هو موقفش ينقذ حبيبة الله يرحمها بس غير كده هو مش غلطان في حاجة".

واصيبت زوجة سائق اوبر المتهم بقتل حبيبة الشماع بحالة صحية سيئة عقب ساعات من الحكم عليه بالسجن المشدد ١٥ عاما وغرامة ٥٠ الف جنيه.

وعلم "صدى البلد" ان زوجة محمود هاشم سائق اوبر فقدت الوعي وتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج بعد اصابتها بحالة اعياء

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية محمد فرج السعدني، وخالد شكري، بحكمها على المتهم سائق أوبر بقضية حبيبة الشماع فتاة الشروق.

الحكم على سائق أوبر المتهم بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

وعاقبت المحكمة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق، بالسجن 15 عاما وتغريمه 50 ألف جنيه

وقال ممثل النيابة بقضية حبيبة الشماع أيها الجاني قد أشعلت نار شهوتك وسجنتها معك بضعة دقائق بسيارتك فأن لها ربا سيحاسبك بنار أشد من التي استوقضتها وسيمر عليك ذات الخوف في سجنا، شربت المخدرات وهتكت الأعراض خطفت المجني عليها وروعتها وليس لك اليوم إلا الجزاء.