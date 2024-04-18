شريك الحياة النرجسي هو شخص يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية والذي يتميز بالثقة المفرطة في الذات، والتوجه الشديد نحو الذات، والتعامل المتعجرف والمتلاعب مع الآخرين، إليك بعض العلامات الشائعة لشريك الحياة النرجسي، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

6 علامات تكشف عن شريكك “النرجسي”

شريكك “النرجسي”

الثقة المفرطة في الذات: يعتقد الشريك النرجسي أنه متفوق وممتاز في كل شيء، ويعبر عن ذلك بشكل مستمر. يتوقع الثناء والإشادة من الآخرين ويفتقر إلى التواضع.

الاهتمام بالمظهر الخارجي: يعتبر الشريك النرجسي المظهر الخارجي أمرًا مهمًا للغاية ويضع اهتمامًا كبيرًا في مظهره الشخصي والأناقة.

الاستغلال العاطفي: يستغل الشريك النرجسي الآخرين لتلبية احتياجاته الشخصية دون أخذ في الاعتبار مشاعر الآخرين. قد يكون غير قادر على الاهتمام بمشاكل الشريك أو يتجاهلها بشكل كبير.

العدم التفاعل العاطفي: يفتقر الشريك النرجسي إلى القدرة على التعاطف والتفاعل العاطفي مع الآخرين. قد يكون غير قادر على فهم احتياجات ومشاعر الشريك ويعرضها للتجاهل.

شريكك “النرجسي”

السعي للسيطرة والتحكم: يرغب الشريك النرجسي في السيطرة على العلاقة واتخاذ القرارات بشكل حصري، يميل إلى تقدير السلطة والتفوق وقد يحاول تقليل ذاتية الشريك الآخر.

العدم احترام الحدود الشخصية: يتجاوز الشريك النرجسي حدود الآخرين ويتدخل في حياتهم الشخصية وقراراتهم بشكل غير مرغوب فيه. قد يشعر الشريك الآخر بالانتهاك وفقدان الخصوصية.

شريكك “النرجسي”

إذا كان لديك شكوك حول شريكك في الحياة وتعتقدين أنه قد يكون لديه سمات نرجسية، فمن المهم مراجعة متخصص مثل المستشار النفسي أو الاستشاري الزوجي للحصول على تقييم ومساعدة إضافية.