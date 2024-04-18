عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

6 علامات تكشف عن شريكك "النرجسي"

النرجسي
النرجسي

شريك الحياة النرجسي هو شخص يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية والذي يتميز بالثقة المفرطة في الذات، والتوجه الشديد نحو الذات، والتعامل المتعجرف والمتلاعب مع الآخرين، إليك بعض العلامات الشائعة لشريك الحياة النرجسي، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

شعبة الدواجن تتوقع انخفاض الأسعار وتحذر من بعض المنتجين لهذا السبب

اقتحامات واسعة وعمليات مداهمة لبلدات ومدن في الضفة الغربية | فيديو

6 علامات تكشف عن شريكك “النرجسي” 

  شريكك “النرجسي”

الثقة المفرطة في الذات: يعتقد الشريك النرجسي أنه متفوق وممتاز في كل شيء، ويعبر عن ذلك بشكل مستمر. يتوقع الثناء والإشادة من الآخرين ويفتقر إلى التواضع.

الاهتمام بالمظهر الخارجي: يعتبر الشريك النرجسي المظهر الخارجي أمرًا مهمًا للغاية ويضع اهتمامًا كبيرًا في مظهره الشخصي والأناقة.

الاستغلال العاطفي: يستغل الشريك النرجسي الآخرين لتلبية احتياجاته الشخصية دون أخذ في الاعتبار مشاعر الآخرين. قد يكون غير قادر على الاهتمام بمشاكل الشريك أو يتجاهلها بشكل كبير.

العدم التفاعل العاطفي: يفتقر الشريك النرجسي إلى القدرة على التعاطف والتفاعل العاطفي مع الآخرين. قد يكون غير قادر على فهم احتياجات ومشاعر الشريك ويعرضها للتجاهل.

  شريكك “النرجسي”

السعي للسيطرة والتحكم: يرغب الشريك النرجسي في السيطرة على العلاقة واتخاذ القرارات بشكل حصري، يميل إلى تقدير السلطة والتفوق وقد يحاول تقليل ذاتية الشريك الآخر.

العدم احترام الحدود الشخصية: يتجاوز الشريك النرجسي حدود الآخرين ويتدخل في حياتهم الشخصية وقراراتهم بشكل غير مرغوب فيه. قد يشعر الشريك الآخر بالانتهاك وفقدان الخصوصية.

 شريكك “النرجسي”

إذا كان لديك شكوك حول شريكك في الحياة وتعتقدين أنه قد يكون لديه سمات نرجسية، فمن المهم مراجعة متخصص مثل المستشار النفسي أو الاستشاري الزوجي للحصول على تقييم ومساعدة إضافية.

 شريكك “النرجسي”
النرجسي الشخصية النرجسية اضطراب الشخصية النرجسية شريكك “النرجسي” الشخصية يستغل الشريك النرجسي الآخرين الاستغلال العاطفي ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

400 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة الأمس.. وعيار 21 مفاجأة

الفيفا يصدم الزمالك بعد ساعات من الفوز على الأهلي .. والكاف يلغي بطولة الكونفدرالية

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

بعد الإمارات وعمان| الأرصاد تفجر مفاجأة عن تأثر البلاد بفيضانات خلال ساعات

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

آية تقرأها قبل النوم يأتيك خيرها في الصباح.. يغفل عنها كثيرون فاغتنمها

موضوعات متعلقة

صيام شهر شعبان.. فضله وأحكامه وكم يوما يُسن للمسلم فيه

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

ترشيحاتنا

حزب الله يعلن مصرع أحد مقاتليه في قصف إسرائيلي| تفاصيل

حسام عاشور يكشف رد فعله بعد هزيمة الأهلي من الزمالك

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

المستشار مرتضى منصور في المحكمة بسبب الخطيب

بلاش تقصير.. ماذا طلب الخطيب من لاعبي الأهلي قبل مواجهة مازيمبي.. فيديو

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن للأشخاص النرجسيين أن يتغيروا ويتعلموا استراتيجيات صحية للتعامل؟

نشرة المرأة والصحة| سعر قميص عمرو دياب في حفل الغردقة يثير ضجة.. يسرا تفاجئ متابعيها بفستان غريب

6 علامات تكشف عن شريكك "النرجسي"

صور أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز قبل وبعد الرجيم| شاهد

فيديو

ما بتقعدش.. دوللي شاهين: بنتي نور شقية وبتحب الغناء والرقص

دوللي شاهين تكشف لـ صدى البلد سر تغيير اسم أغنية ست البنات

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ